Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Einbruchdiebstahl

Am Dienstag, 07. Mai 2024, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Rathausplatz und entwendeten aus einer der dortigen Wohnungen diverse persönliche Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Vechta - Pkw-Aufbruch

In der Zeit von Montag, 06. Mai 2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 07. Mai 2024, 08:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Fahrzeug, einen BMW 530, welcher in der Bakumer Straße abgestellt worden war. Aus dem aufgebrochenen Pkw entwendeten sie das Lenkrad sowie das Infotainment-System. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag, 06. Mai 2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 07. Mai 2024, 10:00 Uhr die Verglasung von zwei Gartenhütten in der Universitätsstraße. Der Schaden wurde auf rund 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 08. Mai 2024, gegen 00:25 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem Pkw die Straße Zum Hansa-Center, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht / Fahren unter Alkohol- und Btm-Einfluss Am Dienstag, 07. Mai 2024, gegen 05:30 Uhr kam es in der Straße Hugenkotten zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Mann aus Dinklage prallte gegen eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde zudem ein zweiter Verkehrsunfallort im Riedenweg ausgemacht. Auch hier war der Verursacher geflüchtet. Es stellte sich heraus, dass der 43-jährige Unfallverursacher zum wiederholten Male unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,20 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv hinsichtlich Kokain. Der 43-Jährige war zudem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war der genutzte Pkw nicht mehr zugelassen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen den 43-Jährigen wurden nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Mai 2024, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 56-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Beetle, auf dem Parkplatz eines Gymnasiums in der Willohstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell