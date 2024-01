Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt- Banner entwendet- Einbruch in Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw beschädigt

Lauterbach. Am Donnerstag (18.01.), zwischen 18.35 Uhr und 19.50 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter mittels spitzem Gegenstand den Lack eines schwarzen VW Golf. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt im Allmenröder Weg in Lauterbach. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Banner entwendet

Homberg (Ohm). Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (13.01.) und Dienstag (16.01.) die 30er-Zonen-Banner in der Bahnhofstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Lauterbach. Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag (20.01.), zwischen 4.30 Uhr und 14 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Neu-Maarer-Straße in Maar. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

