POL-OH: Einbruch in Gartenhütte

Osthessen (ots) - Wie verhalte ich mich bei winterlichen Straßenverhältnissen richtig? Wie kann ich besonders in der dunklen Jahreszeit Einbrüchen vorbeugen? Und wie schütze ich meine Kinder im Internet richtig? All diese Fragen können Interessierte am Freitag (26.01.) am Telefon klären. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr stellen sich Beamte der ...

mehr