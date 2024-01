POL-OH: Sperrungen: Parkplätze auf der Wasserkuppe und dem Hoherodskopf erschöpft!

Rotenburg an der Fulda (ots) - 20.01., 04:58 Uhr Hersfeld-Rotenburg Weiterode - Am Samstag (20.01.) geriet im Bebraer Ortsteil Weiterode ein Wohnhaus in Brand. Die Mitteilung ging gegen 03.45 Uhr durch einen Zeugen ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr vor Ort dauern derzeit noch an. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die ...

