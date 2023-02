Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am 25.02.2023 gegen 04:20 Uhr wurde in der Schloßbergstraße in Bingen mittels eines Steines die Seitenscheibe eines Fahrzeuges eingeworfen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war hier Zielrichtung die Erlangung von Wertgegenständen aus dem schwarzen VW Tiguan. Anwohner wurden auf den Vorgang aufmerksam und verständigten die Polizei. Trotz umgehender Fahndung im Nahbereich konnte der bislang unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen konnten die Person wie folgend beschreiben: männlich, 180 bis 185cm groß, dunkel gekleidet, schlank, etwas rotes in der Hand oder teilweise rot gekleidet Die Polizei in Bingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bingen unter der Rufnummer 06721 - 905 0 oder pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

***Präventionshinweis*** Bereits mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen können Sie ähnlich gelagerten Taten vorbeugen:

- Entnehmen Sie alle Wertgegenstände aus dem sichtbaren Bereich ihres Fahrzeuges - Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug verschlossen wurde - Seien Sie aufmerksam und melden ungewöhnliche Beobachtungen bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell