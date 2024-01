Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Präventionstelefonaktion der Polizei Osthessen - Einladung an Medienvertreter

Osthessen (ots)

Wie verhalte ich mich bei winterlichen Straßenverhältnissen richtig? Wie kann ich besonders in der dunklen Jahreszeit Einbrüchen vorbeugen? Und wie schütze ich meine Kinder im Internet richtig? All diese Fragen können Interessierte am Freitag (26.01.) am Telefon klären. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr stellen sich Beamte der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Osthessen unter der Rufnummer 0661/105-1234 allen Fragen von Bürgern - und dabei lassen sie sich gerne richtig löchern:

- Wie erkenne ich Betrüger und kann ich vielleicht sogar Angehörige vor so einer Straftat schützen? - Wie verhalte ich mich, wenn mich ein Fremder, vielleicht ein Schwindler, anspricht oder anruft? - Sie oder eine ihnen nahestehende Person sind Opfer einer Straftat geworden. Wie sollen Sie jetzt mit der Situation umgehen?

Jeder Mensch hat Fragen rund um die eigene Sicherheit, die die osthessische Polizei gerne bestmöglich beantwortet. Also am kommenden Freitag ran an die Telefone und das eigene Sicherheitsgefühl verbessern. Sieben Experten der osthessischen Polizei - für sämtliche Präventionsbereiche sowie Opferschutz und Migration - beraten zu allen offenen Fragen und vereinbaren in diesem Zusammenhang auch Termine für kostenlose Beratungen zuhause.

Einladung an interessierte Medienvertreter

Die Polizei in Osthessen lädt alle interessierten Medienvertreter zu dem Termin in das Polizeipräsidium ein, um die Aktion begleiten und darüber berichten zu können. Für eine bessere Planbarkeit, wird um Voranmeldung per E-Mail unter pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de oder am Telefon unter 0661 / 105 - 1099 gebeten.

Sandra Suski

