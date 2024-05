Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - 12-jähriges Mädchen belästigt

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, begab sich ein 12-jähriges Mädchen zu Fuß vom Schulhof der örtlichen Schule in Richtung Bibliothek bis zu einem Kiosk in der Lastruper Straße. Hier wurde sie bereits von einem Unbekannten auf einem Fahrrad verfolgt.

Im Kiosk angekommen, holte sie sich ein Eis und setzte sich neben einen dortigen Imbiss. Der Unbekannte soll sich ihr hier gegen 15.00 Uhr genährt und sie angesprochen haben. Er belästigte sie im weiteren Verlauf mit einer sexuellen Fragestellung. Das Mädchen ging daraufhin in den Kiosk, wartete bis der Mann verschwand und ging nach Hause. Hier vertraute sie sich ihrer Mutter an.

Der Mann soll graue Haare gehabt haben und sei etwa 40 bis 45 Jahre alt, dünn und etwa 170cm groß. Zudem trug er eine dunkelblaue Jeans, eine Brille und war Raucher. Darüber hinaus führte er ein altes Herrenrad mit einem Korb auf dem Gepäckträger mit sich und sprach gebrochen deutsch.

Bei der Sachverhaltsaufnahme erklärte das Mädchen außerdem, dass drei ältere Jugendliche oder Heranwachsende die Situation gesehen oder gehört haben könnten. Sie hielten sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe auf. Sie waren mit Rollern unterwegs. Zeugen, insbesondere die drei Jugendlichen oder Heranwachsenden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 oder die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Handtasche entwendet

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, hielt sich eine 74-jährige Frau in einem Restaurant in der Mühlenstraße auf. Sie hatte ihre Handtasche in dieser Zeit über ihre Stuhllehne gehängt. Während dieser Zeit gelang es einer bislang unbekannten Person, die Handtasche zu entwenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - In Halle eingebrochen und Fahrzeug entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 8. Mai 2024, 19.00 Uhr und Donnerstag, 9. Mai 2024, 10.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in eine Werkstatthalle in der Boschstraße ein und durchwühlte die Räumlichkeiten sowie einen Transporter. Ein weißer Ford Transit Connect mit Cloppenburger Kennzeichen wurde aus der Halle entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Wahlplakat angezündet

Am Freitag, 10. Mai 2024, gegen 00.20 Uhr entdeckte ein Zeuge in der Straße Auf dem Hook ein brennendes Wahlplakat an einer Straßenlaterne. Unverzüglich meldete der Mann den Umstand der Polizei und löschte das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnisse dürfte das Wahlplakat angezündet worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, gegen 17.10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 51-jährigen Fahrradfahrer und einem geparkten Pkw. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden am Pkw. Der 51-jährige Mann steht im Verdacht unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Essen (Oldenburg) - Baumaterialien entwendet

In der Zeit zwischen dem 30. April 2024 und dem 8. Mai 2024, brachen bislang unbekannte Personen einen geschlossenen Pkw-Anhänger auf der Baustelle im Weizenring auf und entwendeten diverse Baumaterialien wie ca. 150 Steckdosen, Unterputz mit Rahmen, ein Schalterprogramm KMX sowie Zubehör für Photovoltaikanlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell