Lübeck (ots) - Heute Morgen (14.12.2023) wurde in Lübeck ein in Nordrhein-Westfalen gestohlener Audi A4 geortet. Noch bevor die Polizei den Standort anfahren konnte, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Nach einer Verfolgungsfahrt verunfallte der Audi in Kücknitz und der Täter flüchtete zu Fuß. Er konnte später vorläufig festgenommen werden. Kurz vor 08:00 Uhr ...

mehr