POL-CLP: Pressemeldung der PI CLP/VEC anlässlich des Vatertages

Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Einbruchdiebstahl Am Dienstag, 07. Mai 2024, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Rathausplatz und entwendeten aus einer der dortigen Wohnungen diverse persönliche Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen. Vechta - Pkw-Aufbruch In der ...

mehr