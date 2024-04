BPOLD-B: Festnahme am BER

Frankfurt (Oder) (ots) - Im Rahmen der temporär wiedereingeführten Grenzkontrollen deckte die Bundespolizei zwei Einschleusungen in Coschen von insgesamt zehn Personen auf. Gegen 19 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei mehrere ausländische Staatsangehörige am Bahnhof Coschen. Insgesamt fünf Männer aus Äthiopien, Jemen und Syrien im Alter von 16 bis 30 Jahren gaben an, dass ein Schleuser sie auf ...

