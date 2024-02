Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rauch in Lagerhalle

Dermbach (ots)

Donnerstagabend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einer Halle der Agrargenossenschaft in der Straße "Am Lindig" in Dermbach aus. Es kam zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung in einer Lagerhalle, in der die Abfallstoffe für die Biogasanlage aufbewahrt werden. Aktuell ist noch nicht klar, ob es sich um eine Selbstentzündung oder einen technischen Defekt handelt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell