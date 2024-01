Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb in Haft

Festgenommen wurde ein 39-Jähriger nach einem Ladendiebstahl am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Um 15.45 Uhr beobachtete eine Ladendetektivin den 39-Jährigen in einem Geschäft in der Hirschstraße. Der nahm zwei Parfüme aus dem Regal und steckte sie in seinen Rucksack. Als die Zeugin den Mann darauf ansprach, packte er die Parfüme wieder aus und wollte anschließend flüchten. Gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin hielt die Detektivin den Mann fest und verständigte die Polizei. Die fanden bei einer Durchsuchung weiteres mutmaßliches Diebesgut im Rucksack des 39-Jährigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Deshalb wurde er beim Amtsgericht vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der Ladendieb befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

++++ 0149855 (BK)

