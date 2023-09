Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unbekannte sprengten Geldautomat in Warstein-Hirschberg: Dortmunder Kripo bittet Zeugen um Hinweise

Warstein (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Samstag (9.9.2023) einen Geldautomaten der Volksbank an der Arnsberger Straße 3 in Warstein-Hirschberg.

Die Täter lösten gegen 02:20 Uhr einen Sprengsatz aus und beschädigten dabei den im Erdgeschoss aufgestellten Geldautomaten. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Wohnungen in den oberen Etagen stehen leer. Durch die Sprengung wurde niemand verletzt.

Die Dortmunder Polizei leitet den Einsatz. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert am Tatort Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen flüchteten bis zu vier Männer mit einem dunklen VW-Golf (ME-Kennzeichen, vier Auspuff-Endrohre) bei hohem Tempo über die Kurfürstenstraße und die Oeventroper Straße zunächst in Richtung Hirschberg-Bache.

Mindestens zwei Männer waren bei der Tat maskiert. Sie sind 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Sie trugen lange schwarze Oberteile und schwarze Hosen.

Spezialisten des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes entdeckten Sprengstoffreste am Tatort. Diese wurden in der Nacht hinter einem nahegelegenen Flugplatz kontrolliert gesprengt.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat im Umfeld den VW Golf oder weitere verdächtige Fahrzeuge gesehen und kann Angaben zu Insassen, Kfz-Kennzeichen und Fahrtrichtungen machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter Tel. 0231/ 132 7441 oder an die Polizei Warstein unter Telefon 02902 - 9100 0. (hn)

Weitere Angaben, auch zur Höhe der Beute, sind derzeit nicht möglich.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann Telefon: 0231-132-1023 E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell