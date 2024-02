LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Meiningen (ots) - Am Mittwoch gegen 03:30 Uhr kletterte ein bislang unbekannter Dieb über eine etwa 1,80 m hohe Umgrenzung eines Grundstückes in der Dammstraße in Meiningen. Die Person gelangte so auf das Gelände eines Gasvertriebes und entwendete von dort eine gefüllte 11 kg Propangasflasche. Diese hat einen Gesamtwert von ca. 75 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter ...

mehr