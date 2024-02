LPI-SHL: Geldbeutel aus Auto entwendet

Bad Salzungen (ots) - Am Sonntag gegen 0:30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein umzäuntes Grundstück in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Er machte sich an der verschlossenen Hauseingangstür des Einfamilienhauses zu schaffen. Der Versuch in das Haus zu gelangen, blieb erfolglos. Die Eigentümer befanden sich während der Tatzeit in ihrem Haus. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden ...

