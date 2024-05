Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Lohne - Verdacht des sexuellen Missbrauchs in der Öffentlichkeit

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, gegen 15.50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem möglichen sexuellen Missbrauch von Kindern in der Mühlhausener Straße in Lohne.

Zwei Jungen im Grundschulalter hielten sich gegen 15.30 Uhr an einem öffentlichen Bücherschrank in der Mühlhausener Straße auf, als ein unbekannter Mann sich den beiden Jungen näherte und sie ansprach. Im weiteren Verlauf kam es nach derzeitigen Ermittlungsstand zum sexuellen Missbrauch. Eine aufmerksame Anwohnerin wurde aufgrund ihres bellenden Hundes auf die Situation aufmerksam. Als der unbekannte Täter sie bemerkte, ergriff er mit einem Fahrrad, vermutlich ein dunkles E-Bike, die Flucht. Die Zeugin kümmerte sich umgehend um die beiden Kinder.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, welche jedoch bislang ohne Erfolg verlief.

Der Mann wurde von der Zeugin sowie von den Kindern wie folgt beschrieben:

- etwa zwischen 20 und 40 Jahre alt

- kurze, lockige, dunkelblonde bis braune Haare

- etwas kleiner als 180 cm

- Stoppelbart

- Brillenträger (schwarzes Gestell)

- normale Statur

- heller Hauttyp

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt in diesem Zusammenhang:

- Wem ist eine entsprechende Person in dieser Wohnsiedlung aufgefallen und kann Angaben dazu machen?

- Haben AnwohnerInnen auf den Aufzeichnungen ihrer Videoüberwachung möglicherweise verdächtige Personen oder Umstände bemerkt?

- Einer der Jungen gab an, dass er sich auf der Wiese mit Sandkasten in der Mühlhauser Straße (im Bereich zur Belforter Straße) bereits kurz zuvor beobachtet gefühlt hatte. Ist hier jemandem etwas Verdächtiges aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600, die Polizei Vechta unter 04441 9430 sowie die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Einsatzverlauf "Tante Mia tanzt"

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, fand auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta das Festival "Tante Mia tanzt" statt. Wie in der Vergangenheit auch war gestern ein starker Besucherandrang festzustellen. In der Spitze hielten sich bis zu 27.000 BesucherInnen auf dem Veranstaltungsgelände auf.

Ab 20.30 Uhr verließen erste Gäste das Veranstaltungsgelände. Nach Programmende und Einstellung des Getränkeausschanks verlief der Abreiseverkehr in der Nacht ohne besondere Vorkommnisse.

Die gesamte Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht in der Gesamtheit störungsfrei. Gemessen an der Vielzahl der BesucherInnen kann man hier von einem weitestgehend friedlichen Verlauf sprechen. Die Polizei musste vereinzelt eingreifen und entsprechende Ermittlungsverfahren einleiten: So wurden im Rahmen der Veranstaltung drei Körperverletzungsdelikte, drei Beleidigungen, zwei sexuelle Belästigungen und ein Widerstand sowie eine Bedrohung aufgenommen. So musste u.a. ein Teilnehmer aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens vom Gelände verwiesen werden. Dem Platzverweis kam er jedoch nicht nach und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann leistete Widerstand und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden, zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Lohne - Kleinkraftrad entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 8. Mai 2024, 17.00 Uhr und Donnerstag, 9. Mai 2024, 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes Kleinkraftrad aus der Von-Dorgelo-Straße. Es handelt sich dabei um ein Fahrzeug der Marke Ningbo Longjia. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Brand einer Hecke

Am Freitag, 10. Mai 2024, 01.25 Uhr geriet in Vechta, Straßburger Straße, die Hecke eines Wohnhauses in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta unter Einsatz von 4 Fahrzeugen und 15 Kameraden gelöscht. Zur Zeit der Brandentstehung sollen nach Zeugenangaben Jugendliche mit Feuerwerkskörpern im Bereich der Hecke hantiert haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Mittwoch, 8. Mai 2024, in der Zeit von 15.15 Uhr bis 16.40 Uhr bewarfen unbekannte Personen in der Kleinen Kirchstraße einen schwarzen Pkw des Herstellers VW Polo mit Eiern. Hierdurch entstanden Lackschäden an der Motorhaube und an der hinteren Tür der Fahrerseite des Pkw. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Mittwoch, 8. Mai 2024, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 9. Mai 2024, 13.30 Uhr beschädigte eine unbekannte Person in der Gildestraße einen schwarzen Pkw des Herstellers VW Passat CC, indem sie der Motorhaube drei Kratzer beibrachte. Das Fahrzeug war an der Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 700,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, in der Zeit von 11.25 Uhr bis 19.40 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Münsterstraße einen grauen Pkw des Herstellers Audi S5 Sportback, indem sie die Typenschilder sowie die Audiringe abriss. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Verbrauchermarktes. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, gegen 15.30 Uhr standen ein 66-jähriger Mann aus Lohne und ein 45-jähriger Mann aus Damme mit ihren Pkw an der Einmündung der Diepholzer Straße (L850) in die Steinfelder Straße. Der 66-Jährige setzte sein Fahrzeug kurz nach vorne, bremste jedoch wieder ab. Dabei fuhr der anfahrende 45-jährige Autofahrer auf den Pkw des 66-jährigen Mannes auf. Durch den Aufprall erlitt die 58-jährige Beifahrerin im Pkw des 66-Jährigen leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 8000,00 Euro.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der vorfahrtsberechtigten L851 in Richtung Holdorf. Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer aus Holdorf wollte auf Höhe der Straße Am Osterberg die Fahrbahn queren und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Autofahrer aus Steinfeld. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit Kind

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, gegen 18.00 Uhr befuhr ein 71-jähriger Autofahrer mit angepasster Geschwindigkeit die Ludwig-Thoma-Straße in Vechta, als ein Kind mit einem Laufrad aus einer Hofeinfahrt fuhr und seitlich gegen den Pkw des 71-jährigen Mannes stieß. Durch den Unfall kam das Kind zu Fall und erlitt Schürfwunden. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Diebstahl eines Pedelc

Zwischen Dienstag, 7. Mai 2024, 18.00 Uhr und Mittwoch, 5.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Straße Immentun ein Pedelec des Herstellers Dynamics. Das Rad war auf dem Grundstück eines Mehrparteienhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

