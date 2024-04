Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung nach Verkehrsunfall mit Verletzter

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Buer am Donnerstag, 18. April 2024, haben Polizeibeamte den Führerschein eines 18-jährigen Autofahrers sichergestellt. Der Gelsenkirchener war gegen 11 Uhr mit seinem Mercedes AMG auf der Goldbergstraße in Richtung Rathausplatz unterwegs, wo er in Höhe der Einmündung der Urnenfeldstraße mit dem entgegenkommenden Opel Meriva einer 47-Jährigen aus Herne zusammenstieß, die in jene Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die 47-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Da umstehende Zeugen den Beamten berichteten, dass der Gelsenkirchener mit stark erhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor unterwegs gewesen sei, ergab sich der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren sowie einer fahrlässigen Körperverletzung. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

