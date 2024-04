Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche Grableuchten in Bismarck beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen und Hinweise, nachdem Tatverdächtige zahlreiche Grableuchten auf einem Friedhof in Bismarck in der Nacht von Mittwoch, 17. April 2024, auf Donnerstag, 18. April 2024, beschädigt haben. Ein Friedhofsgärtner alarmierte am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr die Polizei, da er die Sachbeschädigung auf dem Friedhof an der Straße Am Stäfflingshof bemerkte. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwochabend, 20.10 Uhr, bis zur Alarmierung der Polizei circa 30 bis 60 Grableuten und verteilten diese auf dem Friedhofsgelände. Eine Zuordnung der Grableuchten und somit aller Geschädigten sowie die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und möglicher Sachbeschädigung dauern an. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

