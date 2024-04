Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche Verstöße bei gezielten Kontrollen festgestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat sich am Mittwoch, 17. April 2024, mit zwei Kontrollstellen an einer landesweiten Aktion zur Sicherheit im Straßenverkehr beteiligt. Dabei sind zahlreiche Verstöße festgestellt worden. Die eingesetzten Beamten kontrollierten gezielt zwischen 7 und 15 Uhr 67 Fahrzeuge, in den meisten Fällen Kleintransporter und LKW. In 34 Fällen kam es zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, 14 mal war Ladung nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert. Zudem wurden beispielsweise Gurtverstöße, Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz wegen fehlender Lizenzen und wegen der unzulässigen Überschreitung von Maßen und Gewichten der Fahrzeuge registriert. In einem Fall hielten die Beamten auf der Münsterstraße in Erle einen Schwertransport an, der ohne Genehmigung unterwegs war und falsche und damit unsichere Achsabstände aufwies. Die Polizei führt regelmäßig Kontrollen durch, um die Sicherheit aller am Straßenverkehr Teilnehmenden zu gewährleisten. Dabei kommt es immer wieder zu Verstößen, die ein Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren begründen. In vielen Fällen müssen die Fahrerinnen und Fahrer sowie die Halterinnen und Halter der Fahrzeuge mit teilweise hohen Strafen rechnen. Sicherheit geht alle an! Die Polizei Gelsenkirchen appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, alles zu tun, um sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen, insbesondere wenn man Verantwortung für andere trägt oder schwere und gefährliche Lasten transportiert.

