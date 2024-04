Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Raub mit anschließendem Brand

Gelsenkirchen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Mittwoch, 17. April 2024, zu einem Raubdelikt in einem Fotogeschäft an der Cranger Straße in Erle. Der unbekannte Täter betrat den Laden, der zwischen der Schulstraße und der Frankenstraße liegt, gegen 13.10 Uhr und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er das Geld ausgehändigt bekommen hatte, entfachte der Unbekannte ein Feuer in dem Geschäft und flüchtete unerkannt. Derzeit geht die Polizei von drei Verletzten aus und sucht nun nach Zeugen. Der Täter ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine sehr schlanke Statur, eine dunkle Augenpartie und war mit einer dunklen Sturmhaube, einer schwarzen Kapuzenjacke sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem sprach der Täter akzentfreies Deutsch. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise bitte an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell