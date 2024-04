Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streitigkeiten nach Bezahlung beim Bäcker

Gelsenkirchen (ots)

Einem 45 Jahre alten Gelsenkirchener ging die Bezahlung eines Kunden, der vor ihm in der Schlange bei einem Bäcker stand, offensichtlich nicht schnell genug. Aus diesem Grund beleidigte er den 56 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen am Dienstag, 16. April 2024. Der Geschädigte, der für sich und seine 76-jährige Mutter einkaufte, versuchte die Situation zu deeskalieren und ging nicht näher auf die Beleidigungen ein. Vor dem Geschäft an der Wilhelminenstraße in Heßler eskalierte die Situation jedoch erneut. Dort erkannte der Tatverdächtige den Geschädigten erneut, der dort mit seiner Mutter an einem Tisch saß. Er stieg aus und stieß ein Tablett, auf dem Kaffee und Kuchen standen, in Richtung des Opfers. Der Geschädigte wollte sich daraufhin das Kennzeichen des Täters aufschreiben und stellte sich dafür vor das Fahrzeug. Daraufhin fuhr der Tatverdächtige an und berührte den 56-Jährigen am Bein. Anschließend wendete er und fuhr davon. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Als er den inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten schilderte, was passiert war, trafen diese den 45-Jährigen kurze Zeit später an seiner inzwischen ermittelten Wohnanschrift an. Dort macht der Mann keine näheren Angaben zum Sachverhalt und erstattete selbst eine Strafanzeige gegen den 56-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

