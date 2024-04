Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gezielte Fahndung verhindert zahlreiche Taschendiebstähle

Gelsenkirchen (ots)

Im Jahr 2023 gab es in Gelsenkirchen 896 Taschendiebstähle. Jeder einzelne von ihnen bedeutet viel Ärger und Arbeit für die Betroffenen. Die Polizei versucht in jedem Fall, Täter zu ermitteln, hat es aber oft schwer, da es oft weder Zeugen noch Videoaufnahmen von den Fällen gibt und die Täterinnen und Täter teilweise sehr geschickt vorgehen. Zwischen dem 6. und dem 13. April 2024 hat die Polizei Gelsenkirchen im Rahmen einer strategischen Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften verdeckt in diesem Deliktsbereich ermittelt und Maßnahmen ergriffen. Knapp 100 Personen sind in dem angegebenen Zeitraum überprüft worden. In 32 Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Taschen- oder Ladendiebstahls. Am Montag, 8. April 2024, beobachteten die Beamten zwei Frauen, die ihnen wegen versuchten oder vollendeten Taschendiebstahls bereits bekannt waren. Eine der beiden Tatverdächtigen nahmen die Beamten nach drei beobachteten Diebstahlsversuchen im Bereich des Hauptbahnhofes vorläufig fest und brachten sie in das Gewahrsam. Noch während der Sachverhaltsaufnahme konnte der Frau ein vollendeter Taschendiebstahl am selben Tag nachgewiesen werden. Die Frau führte viel Bargeld mit sich, das sie teilweise in ihrer Kleidung versteckt hatte. Da die Herkunft des Geldes nicht geklärt werden konnte, stellten die Beamten es sicher. Die zweite Frau fuhr mit der Bahn von der Gelsenkirchener Innenstadt nach Buer. Dort konnte sie von den Beamten ebenfalls bei dem Versuch des Taschendiebstahls beobachtet und vorläufig festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten diverses Diebesgut. Am Mittwoch, 10. April 2024, beobachteten die Beamten in einem Drogeriegeschäft in Horst ein Pärchen bei einem gemeinsamen Ladendiebstahl. Bei einer anschließenden Personenkontrolle stellten sie fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Verwandte bezahlten später die ersatzweise geforderte Geldstrafe. Am gleichen Tag stellten die Beamten zwei Mitglieder einer europaweit agierenden Diebesbande, als sie ein Hotel in der Gelsenkirchener Altstadt betraten. Da gegen einen der beiden Männer ein europäischer Haftbefehl vorlag, nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Die gezielten Fahndungsmaßnahmen hatten aus Sicht der Polizei Gelsenkirchen Erfolg. So konnten zahlreiche Taten verhindert und einige aufgeklärt werden. Die Ermittlungen in allen zur Anzeige gebrachten Fällen dauern an. Die Polizei Gelsenkirchen ist natürlich auch abseits solcher strategischen Maßnahmen immer und überall im Einsatz, um Straftaten zu verhindern und aufzuklären und um Tatverdächtige zu ermitteln. Gerade im Bereich des Taschendiebstahls handelt es sich oft um professionelle Täterinnen und Täter. Achten Sie daher stets auf Ihre Taschen und Rucksäcke. Halten Sie diese Gegenstände verschlossen und eng am Körper. Lassen Sie sich nicht in Gespräche mit Leuten ein, die Sie nicht kennen und rufen Sie sofort die Polizei, wenn Sie bestohlen worden sind.

