POL-ST: Steinfurt, Transporter aufgebrochen Zeugen gesucht

Emsdetten (ots) - Am Donnerstag (22.02.) ist an der Eisenbahnstraße 6, in Höhe der Bogenschießanlage ein schwarzer Nissan X-Trail beschädigt worden. Der Nissan parkte in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.10 Uhr auf dem dortigen Parkstreifen. Als der Fahrer zu seinem Auto zurückkam, stellte er im linken Heckbereich einen erheblichen Schaden fest. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzt etwa 7.000 Euro. Ohne sich um diesen ...

mehr