POL-K: 240124-5-K Mutmaßlicher Handy-Dieb am Flughafen zusammengeschlagen - Haftrichter

Köln (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (24. Januar) haben Streifenbeamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn "Konrad Adenauer" zwei Männer (28, 53) und deren Begleiterin (46) nach einem Körperverletzungsdelikt festgehalten und der hinzugerufenen Polizei Köln übergeben. Gegen 1.30 Uhr sollen die alkoholisierten Verdächtigen im Eingangsbereich des Terminals 1 einen 57 Jahre alten Mann mit Schlägen und Tritten attackiert und schwer verletzt haben. Der 57-Jährige verbleibt stationär in einer Klinik.

Bei den beiden Männern ordnete die Staatsanwaltschaft Blutproben an. Auf Anregung des ermittelnden Kriminalkommissariats 56 soll der festgenommene 28-Jährige heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am späten Dienstagabend (23. Januar) hatten die nunmehr Beschuldigten den 57-Jährigen ihrerseits bei der Bundespolizei zur Anzeige gebracht. Gegen 22.50 Uhr soll der Mann das an einem Ladegerät hängende Mobiltelefon der 46-jährigen Frau gestohlen haben. Daraufhin war diese mit ihren Begleitern dem mutmaßlichen Dieb gefolgt und hatte ihm das Handy wieder abgenommen. Auch in dieser Sache dauern die Ermittlungen der Kripo Köln an. (cg/iv)

