POL-ST: Altenberge, Einbruch auf Betriebsgelände Täter entwenden Kupferkabel

In der Zeit von Freitag (23.02.), 16.00 Uhr, bis Montag (26.02.), 07.30 Uhr, sind unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise auf ein Firmengelände an der Siemensstraße gelangt. Hier haben sie zwei Kabeltrommeln mit einmal 500 Meter und einmal 600 Meter Kupferkabel gestohlen. Um die großen Kabeltrommeln vom Gelände abzutransportieren, haben die Täter die Gitterstäbe eines Zaunes verbogen. Der entstandene Schaden liegt in einem höheren vierstelligen Eurobetrag. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Greven unter 02571/928-4455 zu melden.

