Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchter Einbruch in Geschäft in Warnemünde bleibt nicht unbemerkt

Rostock (ots)

Am vergangenen Abend gegen 21:46 Uhr wurden Anwohner und eine weitere Zeugin auf einen lauten Knall am Alten Strom in Warnemünde aufmerksam. Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter hatte scheinbar versucht in das Bekleidungsgeschäft "Wellensteyn" vergeblich einzudringen. Dabei beschädigte er die Verglasung des Objektes. Nachdem der Einbruch fehlschlug, entfernte sich der unbekannte Täter von der Tatörtlichkeit und wurde dabei gesehen. Zunächst noch vor der Polizei unerkannt geblieben, machte der Gesuchte etwa 1,5 Stunden später auf sich aufmerksam, als er an einem angeschlossenen Fahrrad derart rüttelte, dass eine Anwohnerin im Bereich des S-Bahnhaltepunktes "Warnemünde-Werft" auf den Mann aufmerksam wurde. An genannter Örtlichkeit konnten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Rostock Lichtenhagen der Person habhaft werden. Der Tatverdacht richtet sich gegen den polizeibekannten 37-Jährigen auf Grund der Personenbeschreibung, die die Zeugen den Polizeibeamten gegenüber angegeben haben. Zudem hatte der Tatverdächtige seinen Rucksack am Tatort versehentlich zurückgelassen. Die eingesetzten Kräfte fanden diesen vor Ort und stellten den persönlichen Gegenstand im Rahmen der Tatortarbeit sicher. Auf Grund gesundheitlicher Einschränkungen wurde der Tatverdächtige durch Rettungskräfte anschließend in ein Klinikum gebracht und aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Haftgründe wurden durch die Staatsanwaltschaft nicht gesehen. Die Rostocker Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zu dem versuchten Einbruch aufnehmen. Hinweise zu dem Geschehen nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

