Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Bäckerei Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (23.02.), 18.05 Uhr und Samstag (24.02.), 05.20 Uhr gewaltsam in eine Bäckerei in Kattenvenne eingestiegen. Die Täter hebelten die Eingangstür zur Bäckerei an der Buchentorstraße, Ecke Schweger Straße auf. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten, machten nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell