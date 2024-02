Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Bäckerei Täter machen keine Beute

Steinfurt (ots)

Am Samstag (24.02.) wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Bäckerei am Kreuzungsbereich Hansaring/Grüner Weg informiert. Die unbekannten Täter haben in der Zeit zwischen Freitag (23.02.), 21.00 Uhr und Samstag (24.02.), 03.35 Uhr die Eingangstür zur Bäckerei aufgehebelt. In den Räumlichkeiten hebelten die Täter eine weitere Tür auf und durchsuchten diverse Spinde der Mitarbeiter. Ersten Erkenntnissen nach machten die Unbekannten keine Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Wach in Greven nimmt unter Telefon 02571/928-4455 Hinweise entgegen.

