POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Am Samstag (24.02.) wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Bäckerei am Kreuzungsbereich Hansaring/Grüner Weg informiert. Die unbekannten Täter haben in der Zeit zwischen Freitag (23.02.), 21.00 Uhr und Samstag (24.02.), 03.35 Uhr die Eingangstür zur Bäckerei aufgehebelt. In den Räumlichkeiten hebelten die Täter eine weitere Tür auf und ...

