LPI-EF: Einbrecher erbeutet Schmuck und Bargeld

Sömmerda (ots) - Ein lauter Knall hallte Mittwochmorgen über den Böblinger Platz in Sömmerda. Zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche hatten einen Böller gezündet und diesen in Richtung des Platzes geworfen. Dabei traf das Geschoss eine 17-Jährige am Bein und verletzte diese leicht. Ungeachtet dessen gingen die Teenager in die Schule. Am Vormittag wurden durch den Schulleiter bei den Jugendlichen weitere Böller ...

