Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Erfurt (ots)

Am 08.12.2023 gegen 15:40 Uhr schob der 7-jähriger Junge in Erfurt sein Rad über den Radweg und überquerte die Straße Steinplatz. Aus Richtung Friedrich-Engels-Straße bog zeitgleich ein unbekannter Autofahrer mit seinem schwarzen Pkw in Richtung Steinplatz ab. Hier kam es auf dem Radweg zum Zusammenstoß mit dem Kind. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer legte kurz den Rückwärtsgang ein, um anschließend vorwärts an dem Kind vorbei- und wegzufahren. Ein unbekannter Radfahrer kam dem Kind zu Hilfe. Die Polizei sucht neben dem helfenden Radfahrer auch Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Auto und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0321037 entgegen. (JN)

