Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrt frühzeitig beendet

Landkreis Sömmerda (ots)

Den richtigen Riecher hatte eine Polizeistreife in der Nacht zu Mittwoch im Landkreis Sömmerda. Ein 21-Jähriger war mit seinem Auto in der Straße des Friedens unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Drogenvortest bei ihm ein positives Ergebnis an. Somit war für den Mann die Fahrt an dieser Stelle beendet und er musste mit zur Dienststelle. Dem 21-Jährigen wurde Blut abgenommen bevor er seinen weiteren Weg zu Fuß antreten durfte. (SE)

