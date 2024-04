Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fischreiher schwer verletzt/Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz

Gelsenkirchen (ots)

Eine 54 Jahre alte Frau hat am Montag, 15. April 2024, die Polizei gerufen, weil sie um 11.45 Uhr am Möckernhof in Ückendorf nach einem Knallgeräusch einen Fischreiher von einem Dach fallen sah. Als die Beamten nachsahen, fanden sie in einem Garten das verletzte Tier und übergaben es an die Feuerwehr. Diese brachte den flügellahmen Vogel in eine Tierklinik, wo er stationär aufgenommen und versorgt wurde. Von dort ging seine Reise weiter in eine Wildvogelauffangstation in Hattingen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts von Straftaten nach dem Tierschutz- und dem Waffengesetz. Hinweise zu dem Fall bitte an das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

