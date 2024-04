POL-GE: Präventionstag in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Mehrere brennende Mülltonnen haben Polizei und Feuerwehr am Samstag, 13. April 2024, und Sonntag, 14. April 2024, beschäftigt. Am frühen Samstag um 4.30 Uhr brannten zwei Mülleimer auf einem Hinterhof an der Bornstraße in Bulmke-Hüllen. Am Sonntagmorgen kam es um 1.46 Uhr zu einem Containerbrand an einem Kindergarten auf der Leithestraße in Ückendorf, wenig später um 3.09 Uhr brannte ein ...

mehr