Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Ückendorf endet im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit weitreichenden strafrechtlichen Folgen für einen Gelsenkirchener kam es am Sonntag, 14. April 2024, in Ückendorf. Eine aufmerksame Zeugin alarmiert die Polizei, da sie gegen 20.40 Uhr einen Autofahrer dabei beobachtet hatte, wie er zwei parkende Fahrzeuge in der Frankfurter Straße fahrenderweise beschädigte und schließlich mit seinem Auto gegen ein Verkehrsschild stieß. Nach den Verkehrsunfällen habe der Fahrer sein Fahrzeug abgestellt und sei in ein Wohnhaus an der Frankfurter Straße/ Bergmannstraße gegangen. Die alarmierten Beamten konnten einen 35-jährigen Gelsenkirchener als den beschriebenen Fahrer ausfindig machen und beabsichtigen, ihn zu überprüfen und den Sachverhalt aufzunehmen. Der Gelsenkirchener verweigerte jedoch die Herausgabe seiner Dokumente, widersprach einer Durchsuchung und griff die Beamten schließlich körperlich an. Er konnte mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, fixiert und schließlich in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurden ihm im Gewahrsam Blutproben entnommen. Während der Fixierung des 35-Jährigen solidarisierte sich eine 56-jährige Familienangehörige mit dem Tatverdächtigen und machte sich in einem Fall von versuchter Gefangenenbefreiung strafbar. Auch sie wurde durch hinzugerufene Unterstützungskräfte in das Polizeigewahrsam gebracht. Das Fahrzeug des 35-Jährigen wurde abgeschleppt. Ihn erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Trunkenheit im Verkehr sowie dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell