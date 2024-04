Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung eines Motorrades

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Am 08.04.24, zwischen 13:00 und 17:20 Uhr hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Fahrbahnrand abgestelltes und mit einer Plane überzogenes Motorrad umgestoßen bzw. umgefahren und nach dem Unfall wieder aufgehoben und an anderer Stelle abgestellt. Der Sachverhalt hat sich offensichtlich in der Unterstraße Höhe Hausnummer 65 zugetragen. Der Geschädigte hat das Fahrzeug aufgesucht und dann eine beschädigte Abdeckplane festgestellt, worauf das Krad in Augenschein genommen worden ist. Hierbei werden Kratzer auf der linken Seite des Motorblocks und der Motorblockverkleidung sowie Beschädigungen am linken Außenspiegel ausgemacht. Demnach scheint es offensichtlich, dass das Krad auf die linke Seite gekippt ist. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zu dieser Beschädigung hat sich vor Ort niemand bekannt, sodass Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet werden. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann oder selbst Beobachtungen gemacht hat, melde sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell