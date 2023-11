Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Lagerhalle

Bewegungsmelder löste Alarm aus

Geldern (ots)

Am Dienstag (28. November 2023) kam es zwischen 23:34 Uhr und 23:38 Uhr an der Liebigstraße in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hatten vermutlich mit einer Eisenstange ein Fenster eines Rolltores eingeschlagen und gelangten so in die Halle. Dort löste der Bewegungsmelder einen Alarm aus, welcher bei der zuständigen Sicherheitsfirma einging, welche dann die Polizei verständigte. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Kleve konnten vor Ort keine verdächtigen Personen feststellen. Nach Aussage eines Verantwortlichen der Lagerhalle geht die Polizei nach aktuellem Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Täter keine Beute machen konnten.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

