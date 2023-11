Kleve (ots) - Am Montag (27.11.2023) gegen 08:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Kleve mit seinem Pkw die Flutstraße und beabsichtigte an der Ampelkreuzung bei Grünlicht nach links auf den Klever Ring in Richtung Rindern abzubiegen. Dabei übersah er den 41-jährigen Fußgänger aus Goch, der bei Grünlicht an der Fußgängerfurt die Straße überquerte. Durch ...

mehr