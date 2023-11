Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Kleve-Materborn (ots)

In der Zeit von Samstag (25. November 2023) um 14:30 Uhr bis Montag (27. November 2023) um 21:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hang ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen. Sie entwendeten nach jetzigen Erkenntnissen drei Armbanduhren. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen in der Nachbarschaft. Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über 110 oder per Notfallfax. (ms)

