POL-HI: Bedrohung mit Messer in Alfeld, Opfer gesucht

Hildesheim (ots) - Algermissen, Kranzweg, John-F.-Kennedy-Str. (al) Über das vergangene Wochenende in der Zeit von Freitag, 05.04.24, ca. 15 Uhr bis Montagmorgen, 08.04.24, 07:00 Uhr sind unbekannte Täter zwei Kindertagesstätten in Algermissen angegangen. An einer Tagestätte im Kranzweg blieb es bei Hebelversuchen an drei Türen und einem Fenster ohne ins Innere zu gelangen. Bei der anderen Tagesstätte haben Täter ...

mehr