Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Einbrüche in Kindertagesstätten

Hildesheim (ots)

Algermissen, Kranzweg, John-F.-Kennedy-Str. (al) Über das vergangene Wochenende in der Zeit von Freitag, 05.04.24, ca. 15 Uhr bis Montagmorgen, 08.04.24, 07:00 Uhr sind unbekannte Täter zwei Kindertagesstätten in Algermissen angegangen. An einer Tagestätte im Kranzweg blieb es bei Hebelversuchen an drei Türen und einem Fenster ohne ins Innere zu gelangen. Bei der anderen Tagesstätte haben Täter sich zunächst erfolglos an einer Tür und zwei Fenstern versucht bis sie über ein drittes Fenster Zugang zum Gebäude erlangen konnten. Hier haben sie einen Büroraum durchwühlt und sind augenscheinlich ohne Diebesgut unbemerkt vom Tatort geflohen. Der Gesamtschaden an allen betroffenen Türen und Fenstern beläuft sich auf von der Polizei geschätzte 4000 EUR. Wer Hinweise zu möglichen Täter geben kann, wird gebeten die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell