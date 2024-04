Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruch in Firma an B 105 in Martensdorf

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag, 28.03.2024 zu Freitag, 29.03.2024 sind bisher unbekannte Täter in eine Firma direkt an der B 105 gelegen in Martensdorf eingedrungen. Hier griffen sie untern anderem die Ladenkasse an. Ob und wie viel Geld und welche Gegenstände insgesamt entwendet wurden, konnte bei der Anzeigenaufnahme vor Ort noch nicht bekannt gemacht werden und bleibt zu ermitteln.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Feststellungen in der fraglichen Nacht in dem Bereich hatten, möglicherweise bei der Vorbeifahrt an dem Objekt. Hinweise bitte an die Polizei in Barth unter 038231 6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

