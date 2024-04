POL-HI: Einbruchdiebstähle aus Kraftfahrzeugen in Himmelsthür

Hildesheim (ots) - (pia) Versuchter Einbruchdiebstahl am Sportplatz in Rheden - Zeugenaufruf Zwischen Mittwoch, dem 03.04.2024, 17:00 Uhr und Freitag, dem 05.04.2024, 15:45 Uhr versuchten unbekannte Täter den Sportgeräte-Container am Rhedener Sportplatz aufzuhebeln, wobei sie jedoch scheiterten. Folglich konnte ...

mehr