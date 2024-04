Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 05.04.2024 bis 07.04.2024

Hildesheim (ots)

(pia)

Versuchter Einbruchdiebstahl am Sportplatz in Rheden - Zeugenaufruf

Zwischen Mittwoch, dem 03.04.2024, 17:00 Uhr und Freitag, dem 05.04.2024, 15:45 Uhr versuchten unbekannte Täter den Sportgeräte-Container am Rhedener Sportplatz aufzuhebeln, wobei sie jedoch scheiterten. Folglich konnte kein Diebesgut entwendet werden. Einem aufmerksamen Mitbürger fiel am Donnerstag ein grauer Seat Alhambra mit ausländischem Kennzeichen am Sportplatz auf. Zeugen, denen im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe dem Sportplatz auffielen, oder nähere Angaben zu dem genannten Pkw machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05060/93380) in Verbindung zu setzten.

Sachbeschädigung in Gronau - Zeugenaufruf

Am Sonntag, dem 07.04.2024, beschädigte ein unbekannter Täter mehrere Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Gronau. Anschließend fuhr der Täter in einem schwarzen Kleinwagen, in welchem weitere Personen saßen, davon. Auch hier werden Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) zu melden.

Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B1 bei Elze

Am Freitag, den 05.04.2024, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Burgstemmen und Elze. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 33-jähriger Springer beim Abbiegen auf die Bundesstraße 1 einen herannahenden, bevorrechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei die insgesamt acht Fahrzeuginnensassen alle leicht verletzt wurden. Die B1 musste durch die Feuerwehr Elze in Folge des Unfalls zeitweise einseitig gesperrt werden.

Geschwindigkeitsmessung an der B3

Am vergangenen Wochenende führten die Beamten des Polizeikommissariat Elze Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 3 durch. Hierbei wurden 12 Verstöße festgestellt. Der schnellste Fahrzeugführer wurde dabei mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h, nach Abzug der Toleranz, bei erlaubten 70 km/h gemessen. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

