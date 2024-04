POL-HI: Unbekannte dringen in Umkleidekabinen während eines Fußballspiels ein

Hildesheim (ots) - Groß Düngen (web) - Am heutigen Tage, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Ortdurchfahrt Groß Düngen (B 243) zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Seat und einem Krad Suzuki. Zum Unfallzeitpunkt wollte die Fahrzeugführerin des Pkw Seat (31-jährig aus Hildesheim) aus der Bergstraße kommend nach links auf die Hildesheimer Straße in Rtg. Hildesheim abbiegen. In diesem Moment näherte sich ein ...

