Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vorfahrtsverstoß fordert einen verletzten Kradfahrer

Hildesheim (ots)

Groß Düngen (web) - Am heutigen Tage, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Ortdurchfahrt Groß Düngen (B 243) zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Seat und einem Krad Suzuki. Zum Unfallzeitpunkt wollte die Fahrzeugführerin des Pkw Seat (31-jährig aus Hildesheim) aus der Bergstraße kommend nach links auf die Hildesheimer Straße in Rtg. Hildesheim abbiegen. In diesem Moment näherte sich ein bevorrechtigter Motorradfahrer (39-jährig aus dem LK Holzminden) aus Hildesheim kommend. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Der Kradfahrer wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Die Fahrzeugführerin und ihre beiden Insassen (davon ein Kleinkind) blieben bei dem Unfall unverletzt, wurden aber vorsorglich ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw und das Krad wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Neben zwei Streifen der Polizei aus Bad Salzdetfurth befanden sich auch zwei Rettungswagen, die ehrenamtlichen Retter der Ortsfeuerwehr Klein Düngen und zwei Abschleppwagen vor Ort. Die Ortsdurchfahrt musste bis ca. 17:00 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell