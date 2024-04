POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Zwei unbekannte Täter versuchten am 05.04.24, gegen 23:25 Uhr, in ein Geschäft in der Fußgängerzone Sarstedts einzubrechen. Der Besitzer, der im gleichen Haus in der Steinstraße wohnt, hörte zu dieser Zeit Geräusche. Als er hinausschaute, sah er zwei männliche Personen, die sich an der Zugangstür des Geschäftes zu schaffen machten. Als er sich bemerkbar machte, flüchteten die ...

