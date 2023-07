Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneuter Brand in Lendringsen/Versuchter Einbruch in Restaurant/Einbrecher e-beuten Geldkassette

Menden (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, brannte es erneut in Lendringsen. Dieses Mal betroffen war ein Gartenzaun vor einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Becker-Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Tatzusammenhänge zu vorherigen Bränden in Lendringsen werden geprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in ein Restaurant an der Unteren Promenade einzubrechen. Sie beschädigten dabei ein Fenster. Allerdings gelangten sie nicht ins Innere. (schl)

Zwischen Montagnachmittag, 17:20 Uhr und Dienstagmorgen, 07:20 Uhr sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Hönnewerth eingebrochen. Nachdem sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft hatten, entwendeten sie eine Geldkassette samt Inhalt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell