POL-DO: Sperrung der A 1 in Richtung Münster in Höhe Kreuz Dortmund/Unna: Aufräumarbeiten dauern noch bis heute Mittag - bitte weiträumig umfahren!

Am Donnerstagmorgen (4:45 Uhr) kam es auf der A 1 in Richtung Bremen in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna zu einem Unfall mit einem beteiligten Lkw. Dieser fuhr aus bisher ungeklärter Ursache in die Betongleitschutzwand in der Mitte der Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt.

Weil zahlreiche Trümmerteile auf die betroffene Richtungsfahrbahn Bremen, aber auch auf die Gegenfahrbahn flogen und Betriebsstoffe ausliefen, sind aktuell umfangreiche Reinigungs- und Aufräumarbeiten vonnöten. Diese werden noch bis heute Mittag andauern. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn abgeleitet.

Aktuell staut sich der Verkehr dennoch auf über zehn Kilometer. Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig. Die Polizei Dortmund informiert auf ihrem Twitter-Account über aktuelle Entwicklungen der Sperrung.

