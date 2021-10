Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (373/2021) 2.000 Euro Schaden an Golf Cabrio bei Unfallflucht in Duderstadt - Polizei fahndet nach gelbem Auto

Göttingen (ots)

Duderstadt, Göttinger Straße

Montag, 4. Oktober 2021, zwischen 14.00 und 16.10 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Göttinger Straße in Duderstadt (Landkreis Göttingen), sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Mutmaßlich beim Ein-oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am vergangenen Montagnachmittag (04.10.21) in der Zeit zwischen 14.00 und 16.10 Uhr ein blaues Golf Cabrio beschädigt und ist dann einfach weggefahren. Die Besitzerin des Wagens rief die Polizei. Bei der Begutachtung der Schäden stellten die Ermittler gelbe Lackanhaftungen fest, die von dem gesuchten Unfallfahrzeug stammen dürften. Weiteres ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell